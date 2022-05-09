Оккупанты возобновили штурм Азовстали после выезда колонны ООН из Донецкой области — советник мэра Мариуполя

9 мая, 10:58
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Оккупанты предприняли попытку прорыва через мост, через который проходит эвакуация (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Оккупанты предприняли попытку прорыва через мост, через который проходит эвакуация (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты начали штурм Азовстали после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Ожидаемо, что после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм Азовстали», — написал он в своем Telegram.

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По его словам, враг также предпринял попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации, но неудачно.

Что происходит в Мариуполе

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

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Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.

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Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они окружены на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Российская сторона долгое время отказывалась открыть коридор для эвакуации гражданских. При поддержке ООН 1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежищах завода. 7 мая украинские власти сообщили, что с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода. По данным защитников Мариуполя, гражданские продолжают оставаться на территории завода.

4 мая войска РФ прорвались на территорию Азовстали, несмотря на заявления России, что завод решили осаждать, а не штурмовать. Между украинскими бойцами и оккупантами ведутся тяжелые бои.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.

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Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию к ООН и лидерам стран мира с призывом спасти украинских и гражданских с завода Азовсталь, применив процедуру экстракции.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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