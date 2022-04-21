Россия может планировать обстрел железнодорожных мостов в западных областях Украины — Центр противодействия дезинформации

21 апреля, 14:08
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В СНБО сообщили об информационной кампании, чтобы посеять панику среди украинцев (Фото:Kendrew Schexnider/Unsplash)

В СНБО сообщили об информационной кампании, чтобы посеять панику среди украинцев (Фото:Kendrew Schexnider/Unsplash)

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Российские оккупанты могут планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры в западных областях Украины, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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«В нескольких пророссийских Telegram-каналах, осуществляющих медиасопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о получении россиянами «полного и точного списка координат железнодорожных мостов Западной Украины». В то же время отмечается, что «мостоповалу быть», — сообщили там.

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В ЦПД подчеркнул, что сведения о местоположениях объектов железнодорожной инфраструктуры Украины, в частности, о виадуках и мостах, никогда не были государственной тайной и находятся в свободном доступе.

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Эксперты не исключают, что такие информационные вбросы могут являться частью враждебной информационно-психологической операции, направленной на нагнетание панических настроений среди находящихся в западных регионах украинцев.

«Учитывая угрозы атак на натовские колонны с оружием для Украины, нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана», — резюмировал там.

Накануне в США предупредили, что Россия попытается атаковать маршруты поставок западного оружия в Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Центр противодействия дезинформации Война России против Украины

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