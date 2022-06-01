Ситуация на юге: оккупанты могут готовить высадку ДРГ в устье Дуная, уничтожено 14 единиц техники

1 июня, 03:51
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты могут готовить высадку диверсионно-разведывательных групп в устье Дуная.

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«И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов», — сообщили в командовании.

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Также сообщается, что оккупанты разместили на острове Змеиный новые артиллерийские установки и системы залпового огня и продолжили обстрелы Николаева. Возможны обстрелы Одесской области.

«Всего за сутки выполнением огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери, составляющие: 70 рашистов, самоходную артустановку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы Мста-Б, 4 единицы бронированной техники и 5 — автомобильной», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/318068250488935/
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В понедельник, 30 мая, Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из Николаевки Херсонской области.

30 мая также советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинским военным удалось продвинуться на 8−10 километров.

https://www.youtube.com/watch?v=MMfKnJEkfdM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Херсонская область Дунай Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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