Ситуация на юге: оккупанты могут готовить высадку ДРГ в устье Дуная, уничтожено 14 единиц техники 1 июня, 03:51 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты могут готовить высадку диверсионно-разведывательных групп в устье Дуная.

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«И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов», — сообщили в командовании.

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Также сообщается, что оккупанты разместили на острове Змеиный новые артиллерийские установки и системы залпового огня и продолжили обстрелы Николаева. Возможны обстрелы Одесской области.

«Всего за сутки выполнением огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери, составляющие: 70 рашистов, самоходную артустановку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы Мста-Б, 4 единицы бронированной техники и 5 — автомобильной», — сообщили в командовании.

В понедельник, 30 мая, Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из Николаевки Херсонской области.

30 мая также советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинским военным удалось продвинуться на 8−10 километров.



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