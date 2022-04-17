Оккупанты штурмовали район порта Мариуполя и могут готовиться к десантно-морской операции — Генштаб 17 апреля, 07:33 Цей матеріал також доступний українською Российский военный в блокадном Мариуполе (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе морского порта Мариуполя и могут готовиться к десантно-морской операции.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На слобожанском направлении изменений в составе и положении сил военных РФ не фиксируют. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы его жилых районов.



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На донецком и таврическом направлениях враг продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю.

«Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется», — заявили в Генштабе.

На северном направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории России по Черниговской и Сумской областям. На южнобужском — основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых позиций. По имеющейся информации, в непризнанном Приднестровье при участии ФСБ РФ провели проверку боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На волынском и полесском направлениях оккупанты активных действий не проводили

В Генштабе рассказали, что продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Те подразделения РФ, которые уже находятся в Украине, имеют существенные проблемы с обеспечением, однако смогли накопить значительные запасы боеприпасов.



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