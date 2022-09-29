«Меньше, чем в одном Северодонецке». Оккупанты планируют восстановить в захваченной Луганской области только 800 домов — Гайдай

29 сентября, 09:13
Поделиться:
Только в Северодонецке войска РФ разрушили или повредили 80% домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Только в Северодонецке войска РФ разрушили или повредили 80% домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

«Правительство ЛНР» планирует восстановить только 800 разрушенных войсками РФ домов на захваченных территориях Луганской области, что меньше, чем в самом Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, в «республиках Донбасса» при координации минстроя России ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить более чем на 500 тысяч кв. м объектов домостроения. То есть это 10−15 тысяч квартир на две области — Донецкую и Луганскую.

Видео дня

Читайте также:

«То есть это 10−15 тысяч квартир на две области — Донецкую и Луганскую. В одном Северодонецке в несколько раз больше. Не говоря уже о Мариуполе. Что именно будут делать в этих 800 домах, не говорится», — добавил Гайдай.

Войска РФ практически полностью захватили Луганскую область к концу лета, оставляя после себя разрушенные города и села. В Северодонецке из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X