«Меньше, чем в одном Северодонецке». Оккупанты планируют восстановить в захваченной Луганской области только 800 домов — Гайдай 29 сентября, 09:13 Только в Северодонецке войска РФ разрушили или повредили 80% домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

«Правительство ЛНР» планирует восстановить только 800 разрушенных войсками РФ домов на захваченных территориях Луганской области, что меньше, чем в самом Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, в «республиках Донбасса» при координации минстроя России ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить более чем на 500 тысяч кв. м объектов домостроения. То есть это 10−15 тысяч квартир на две области — Донецкую и Луганскую.

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«То есть это 10−15 тысяч квартир на две области — Донецкую и Луганскую. В одном Северодонецке в несколько раз больше. Не говоря уже о Мариуполе. Что именно будут делать в этих 800 домах, не говорится», — добавил Гайдай.

Войска РФ практически полностью захватили Луганскую область к концу лета, оставляя после себя разрушенные города и села. В Северодонецке из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.