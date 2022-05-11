Российские оккупанты требуют от своего командования засекретить их участие в войне против Украины — разведка

11 мая, 12:41
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Оккупанты пытаются скрыть свое участие в боевых действиях против украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты пытаются скрыть свое участие в боевых действиях против украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в войне против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение РФ. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют в командовании засекретить их участие во вторжении», — отметили в ведомстве.

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В ГУР пояснили, что особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России.

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Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/309724348005659

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 мая — 77-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Украинская разведка Война России против Украины

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