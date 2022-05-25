Обстрелы не прекращаются. Оккупанты готовятся возобновить наступление в Харьковской области — ОВА 25 мая, 02:19 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты готовятся возобновить наступление в Харьковской области.

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Он отметил, что оккупанты не прекращают обстрелы Харькова и области. Ночью противник нанес удар тремя ракетами по Мерефе. В результате попадания ракет частично разрушено административное здание подстанции Южной железной дороги. Жертв и пострадавших нет.



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Также оккупанты обстреляли территорию Дергачевской общины, в результате попадания снаряда загорелось торговое учреждение — погибла 69-летняя женщина, еще один человек получил ранения.

«Российские оккупанты на Харьковщине сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. Возле Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу потери и заставили отойти», — заявил Синегубов.

Ранее в Генштабе также сообщили, что российские оккупанты возобновляют наступательные действия на Харьковском и Славянском направлениях. Для этого они проводят разведку, а на отдельных участках производят обстрелы.

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