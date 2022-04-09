Оккупанты готовят наступление на восток Украины: перемещают подразделения и продолжают штурм Донецкой области — Генштаб 9 апреля, 07:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты возле Мариуполя, 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На северном направлении военные РФ завершают проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях. Также это касается перемещения отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

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На донецком направлении враг сосредоточился на взятии под контроль Рубежного, Нижнего, Попасной и Новобахмутовки и установлении полного контроля над Мариуполем.

Российские военные не проводили активных боевых действий на полесском направлении. Для перегруппировки войск оккупанты перемещают подразделения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск в Белгородскую и Воронежскую области.

На слобожанском направлении РФ продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку Харькова. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов. На изюмском направлении они вели наступление в направлении Бражковки и Сулиговки, но безуспешно.

На южнобугском направлении противник проводил артиллерийские обстрелы Марьянского, Нововоронцовки, Новогригорьевки и Шевченкового. Враг наносит ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.



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