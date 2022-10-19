После удара ВСУ по складу в Херсонской области выжившие оккупанты сбежали — Генштаб

19 октября, 19:59
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Флаг Украины в Лиманах Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Флаг Украины в Лиманах Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 19 октября, на 238-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, обстреливают позиции защитников Украины, оборудуют свои позиции и рубежи и ведут воздушную разведку, наносят удары по критической инфраструктуре и жилым домам;
  • за сутки россияне нанесли четыре ракетных и 11 авиаударов, совершили больше десяти обстрелов из РСЗО. Массированному удару подверглась гражданская инфраструктура в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях;
  • Россия за сутки запустила девять дронов-камикадзе Shahed-136 из Беларуси, восемь из них сбили;
  • в Запорожской области оккупанты на захваченных территориях проводят «инвентаризацию» и «перепись» населения, чтобы отобрать дома местных жителей, которые выехали;
  • завербованные Россией заключенные после получения оружия уходят из подразделений и пытаются вернуться на территорию страны-агрессора. По информации Генштаба, после удара по вражескому складу с боеприпасами в Херсонской области 17 октября часть подразделения, которая его охраняла, была ранена, а остальные сбежали. Росгвардия под видом «борьбы с ДРГ» ищет дезертиров;
  • оккупанты силой принуждают местных жителей строить укрепления в районе Херсона;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов и поразила шесть районов сосредоточения вооружения и техники, четыре позиции ЗРК оккупантов. Силы ПВО сбили четыре крылатых ракеты, вертолет Ка-52 и 13 дронов иранского производства Shahed-136;
  • ракетные войска и артиллерия уничтожили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, станцию РЭБ, мост и понтонную переправу врага.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cbKhENeXwhouEY1FGH98wsKLgeY9jWU65bmDt8oipZH8bJo5YaievoBdbf2Nmwhrl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла в Украине около 66 280 своих военных и более 16 000 единиц техники.

Оккупанты бьются лбом об оборону Бахмута – Денис Казанский

https://www.youtube.com/embed/TSAdkMp0Vqc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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