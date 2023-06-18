Командир батальона ВСУ заверил, что окупантов во время контрнаступления ждут сюрпризы 18 июня, 12:03 Тело оккупанта у уничтоженного российского танка в освобожденном Сторожевом, 14 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады, наступающей под Бахмутом, Дмитрий Кухарчук заверил Radio NV, что окупантов во время контрнаступления ждут сюрпризы.

На вопрос Radio NV о том, должно ли произойти что-то неожиданное, чтобы упала вся российская оборона, Кухарчук ответил: «Да. Но здесь есть вещи, о которых я не могу говорить».

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Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли какие-то сюрпризы, которые пока не стоит обсуждать, командир батальона сказал «Несомненно».

По словам военного эксперта Павла Нарожного, пока все активные действия ВСУ на фронте – это лишь начальный этап украинского наступления .

16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия по направлениям:

Новоданиловка-Работыно (в сторону Токмака, Запорожская область),

Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей),

восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.

Также она сообщила, что за первую неделю украинского контрнаступления потери Украины намного меньше, чем у российских войск.

Успешное контрнаступление ВСУ, которое уже проходит на фронте, может привести к окончательному проигрышу страны-агрессора России в войне против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.