В захваченных районах Запорожской области начались бунты оккупантов, троих военных РФ расстреляли — ОВА

20 апреля, 08:38
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Российским оккупантам не выплачивают обещанных денег, некоторые отказываются воевать (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российским оккупантам не выплачивают обещанных денег, некоторые отказываются воевать (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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В Пологовском районе Запорожской области, который захвачен войсками РФ, начался бунт оккупантов.

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Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

«По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты России не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги. „Кадыровцы“ жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой», — написал он в своем Telegram.

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Спикер ОВА добавил, что Россия не прекращает поставки оружия оккупантам на захваченные территории региона.

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 апреля — 56-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Захвачен также ряд населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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