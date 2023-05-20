«Пулеметчики просто все выкосили». Оккупант похвастался убийством 400 человек в Кременной, в том числе женщин и детей — перехват ГУР 20 мая, 20:58 Поврежденный российским обстрелом дом в Кременной (Фото:Сергій Гайдай/Луганська ОДА (ОВА)/Telegram)

Главное управление разведки опубликовало аудиоперехват разговора российского оккупанта, который рассказывает об убийстве около 400 человек в Кременной Луганской области, среди которых были женщины и дети.

Во время разговора с женщиной, которую он называет бабушкой, оккупант говорит, этой ночью они ходили «в штурмовую».

«Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х***ты просто просто всех расх***ли, просто расх***ли. Бабушка, я тебе говорю, мы завалили ночью не менее 400 человек. … Еще у нас пулеметчики, как давай косить все нах*й: детей там, баб, мужиков, местных, не местных. Просто все выкосили. Мы заходили в дома и просто расстреливали, просто все надоело. Просто нам дали приказ — ребята, заберите Кременную — просто мы ее всю, бабушка, выкосили», — говорит оккупант.

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«Ну и правильно, чё», — отвечает ему женщина.

В ГУР Минобороны заверили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

В конце апреля 2023 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов пообещал, что россияне, совершившие военные преступления или преступления против человечности в Украине, будут найдены и уничтожены в любой части мира