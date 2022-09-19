Офис генпрокурора расследует пять случаев сексуального насилия российских оккупантов над детьми

19 сентября, 18:01
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Андрей Костин (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Андрей Костин (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Офис генерального прокурора установил пять случаев сексуального насилия российских оккупантов над детьми в возрасте от четырех до 16 лет. Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин в интервью LB.ua, опубликованном в понедельник, 19 сентября.

Костин уточнил, что на самом деле таких преступлений намного больше, чем известно правоохранителям, и что Украина с международными партнерами готовит стратегию расследования этих преступлений.

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«Это сложная работа. Мы работаем с детьми с использованием системы, которая называется „зеленая комната“, — при непосредственном участии психолога, находящегося вне визуального наблюдения ребенка, но помогающего. Это сложно. Но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств по этим уголовным производствам», — сказал он.

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По словам генпрокурора, всего в отношении сексуального насилия расследуется несколько десятков дел. Он сообщил, что в департаменте, который занимается военными преступлениями, увеличили количество прокуроров и создали управление для расследования преступлений сексуального характера, связанных с полномасштабной российской агрессии: «Это специфическое и очень чувствительное направление деятельности, требующее определенной подготовки. У нас есть прокуроры, которые готовы к этой работе. Сейчас мы в Офисе генерального прокурора выбираем тех, кто будет там работать».

В интервью CBS News Костин заявил, что Офис генпрокурора зафиксировал 34 тысячи военных преступлений российских оккупантов в Украине.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военные преступления Военные преступления РФ Расследование Офис генерального прокурора сексуальное насилие Андрей Костин Война России против Украины

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