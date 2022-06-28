Россия обстреляла Индустриальный район Харькова: пять человек ранены, начался пожар — глава ОВА

28 июня, 14:05
Войска РФ продолжают обстреливать Харьков (Фото:Leah Millis/Reuters)

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков (Фото:Leah Millis/Reuters)

Днем во вторник, 28 июня, войска РФ обстреляли Индустриальный район Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«По предварительным данным, пять пострадавших. Состояние — среднее, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются», — написал он в своем Telegram.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=d6Gf9z7sdMg&feature=emb_title

В результате обстрела возник пожар на одном из предприятий города. Жителей города просят без необходимости не выходить на улицы.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что оккупанты обстреляли промзону.

«Разрушены предприятия, которые занимались абсолютно мирным делом, не имели никакого отношения к военным и военной технике», — уточнил он в эфире национального телемарафона.

27 июня российские оккупанты обстреляли район Северной Салтовки в Харькове. По предварительной информации, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня Ураган.

Читайте также:
Зеленский призвал мир признать РФ государством-спонсором терроризма из-за ударов ракетами по гражданским объектам

В результате погибли девять человек.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X