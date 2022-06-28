Россия обстреляла Индустриальный район Харькова: пять человек ранены, начался пожар — глава ОВА 28 июня, 14:05 Войска РФ продолжают обстреливать Харьков (Фото:Leah Millis/Reuters)

Днем во вторник, 28 июня, войска РФ обстреляли Индустриальный район Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«По предварительным данным, пять пострадавших. Состояние — среднее, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются», — написал он в своем Telegram.

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В результате обстрела возник пожар на одном из предприятий города. Жителей города просят без необходимости не выходить на улицы.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что оккупанты обстреляли промзону.

«Разрушены предприятия, которые занимались абсолютно мирным делом, не имели никакого отношения к военным и военной технике», — уточнил он в эфире национального телемарафона.

27 июня российские оккупанты обстреляли район Северной Салтовки в Харькове. По предварительной информации, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня Ураган.

В результате погибли девять человек.





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