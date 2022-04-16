52-й день войны — главное. Войска РФ обстреляли Киев, во Львовской области сбили четыре российские ракеты
28-летняя Инна и ее двухлетний сын Святослав проходят мимо уничтоженной машины российской армии во время вторжения России в Украину в Тростянце Сумской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Суббота, 16 апреля — 52-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли до 3 тыс. украинских военных, потери врага — в семь раз выше. Также глава государства провел совещание представителями силового блока по ситуации в городе Мариуполь Донецкой области, где идет героическая оборона в условиях полной осады.
Украинские защитники снова и снова отбивают вражеские атаки на востоке.
Тем временем в Киев продолжают возвращаться иностранные дипломаты.
НВ следит за главными событиями нового дня войны
10:24 Во Львовской области ВСУ сбили четыре крылатые ракеты, выпущенные РФ из самолетов Су-35
Утром 16 апреля из самолетов Су-35 российские оккупанты выпустили ракеты по Львовской области. Четыре крылатые ракеты были уничтожены ПВО ВСУ.
09:48 Сегодня в Украине планируют открыть девять гуманитарных коридоров
09:31 В Одесской области оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку — ОВА
«Ночь прошла под сигналы тревоги. Враг пытается восстановить интенсивную воздушную разведку. Силы обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Спасибо всем одесситам и жителям области, кто сообщает о рашистских дронах», — сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
09:16 Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева
Данные о пострадавших уточняются.
09:12 С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 200 детей, более 360 ранены
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 117, Киевской — 105, Харьковской — 88, Черниговской — 54, Николаевской — 41, Луганской — 40, Херсонской — 36, Запорожской — 23, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.
08:46 Российские войска обстреляли село под Полтавой, один человек погиб
08:40 В результате ночных обстрелов в Луганской области один человек погиб, трое ранены — глава ОВА
Ночью российские оккупанты обстреляли Луганскую область. В результате обстрелов один человек погиб, трое ранены. В Северодонецке и Лисичанске повреждены газопроводы.
08:03 Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях — утренняя сводка Генштаба ВСУ
06:31 Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС
Как сообщили в МИД РФ, их вышлют из страны.
05:53 Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться как минимум полгода
Правительство продлит действие тарифа на электроэнергию в размере 1,44 грн за кВт*ч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч в месяц.
05:25 Оккупанты ударили по аэродрому в Александрии в Кировоградской области
Как сообщил мэр города Сергей Кузьменко, это произошло вчера в 22:26.
05:10 Оккупанты разрушили Северодонецк в Луганской области почти на 70%
Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.
По его словам, город находится под плотным огнем, там остается около 20 тысяч человек из 135 тысяч.
04:52 Последний прокурор Нюрнбергского процесса о вторжении РФ в Украину: Путина могут привлечь к ответственности
Российский диктатор Владимир Путин может быть привлечен к ответственности за вторжение в Украину и преступления российских военных, заявил американский юрист, последний живой прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц.
04:17 Шмыгаль на следующей неделе поедет в Вашингтон с министром финансов и главой НБУ — СМИ
Reuters со ссылкой на источник сообщает, что на следующей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко посетят Вашингтон во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.
03:20 Посол Франции вернулся в Киев из Львова
«Киев не покорили, Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность», — сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
02:36 МВФ ухудшил прогноз для глобальной экономики из-за войны России против Украины
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что глобальный экономический рост в 2022—2023 годах испытывает еще большее сокращение, чем прогнозировалось ранее. Оно охватит 143 страны по всему миру.
02:35 Германия выделит на военную помощь Украине более 1 млрд евро
«Эти средства принесут большую пользу Украине», — подчеркнул министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
01:49 Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма — СМИ
Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины озвучил эту просьбу во время недавнего телефонного разговора с американским лидером.
00:53 С начала войны с РФ погибли 2500−3000 украинских военных
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 10 тыс. военных ранены.
Он подчеркнул, что Россия навсегда проиграла Украину.
00:11 Зеленский провел совещание с силовиками по Мариуполю
«Главная тема — это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей», — сказал Зеленский.
00:08 За минувшие сутки в зоне ООС украинские военные отразили 10 вражеских атак
Как сообщил штаб Операции объединенных сил, украинские военные уничтожили три танка, несколько артсистем и БТР.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские войска готовятся к новому наступлению на востоке. В частности, готовится медицинская инфраструктура и территория Беларуси для запуска ракет.
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