52-й день войны — главное. Войска РФ обстреляли Киев, во Львовской области сбили четыре российские ракеты 16 апреля, 10:34 Цей матеріал також доступний українською 28-летняя Инна и ее двухлетний сын Святослав проходят мимо уничтоженной машины российской армии во время вторжения России в Украину в Тростянце Сумской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Суббота, 16 апреля — 52-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли до 3 тыс. украинских военных, потери врага — в семь раз выше. Также глава государства провел совещание представителями силового блока по ситуации в городе Мариуполь Донецкой области, где идет героическая оборона в условиях полной осады.

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Украинские защитники снова и снова отбивают вражеские атаки на востоке.

Тем временем в Киев продолжают возвращаться иностранные дипломаты.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

10:24 Во Львовской области ВСУ сбили четыре крылатые ракеты, выпущенные РФ из самолетов Су-35

Утром 16 апреля из самолетов Су-35 российские оккупанты выпустили ракеты по Львовской области. Четыре крылатые ракеты были уничтожены ПВО ВСУ.



09:48 Сегодня в Украине планируют открыть девять гуманитарных коридоров

09:31 В Одесской области оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку — ОВА

«Ночь прошла под сигналы тревоги. Враг пытается восстановить интенсивную воздушную разведку. Силы обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Спасибо всем одесситам и жителям области, кто сообщает о рашистских дронах», — сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

09:16 Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева

Данные о пострадавших уточняются.

09:12 С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 200 детей, более 360 ранены

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 117, Киевской — 105, Харьковской — 88, Черниговской — 54, Николаевской — 41, Луганской — 40, Херсонской — 36, Запорожской — 23, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.



08:46 Российские войска обстреляли село под Полтавой, один человек погиб

08:40 В результате ночных обстрелов в Луганской области один человек погиб, трое ранены — глава ОВА

Ночью российские оккупанты обстреляли Луганскую область. В результате обстрелов один человек погиб, трое ранены. В Северодонецке и Лисичанске повреждены газопроводы.

08:03 Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях — утренняя сводка Генштаба ВСУ

06:31 Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС

Как сообщили в МИД РФ, их вышлют из страны.

05:53 Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться как минимум полгода

Правительство продлит действие тарифа на электроэнергию в размере 1,44 грн за кВт*ч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч в месяц.

05:25 Оккупанты ударили по аэродрому в Александрии в Кировоградской области

Как сообщил мэр города Сергей Кузьменко, это произошло вчера в 22:26.

05:10 Оккупанты разрушили Северодонецк в Луганской области почти на 70%

Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

По его словам, город находится под плотным огнем, там остается около 20 тысяч человек из 135 тысяч.

04:52 Последний прокурор Нюрнбергского процесса о вторжении РФ в Украину: Путина могут привлечь к ответственности

Российский диктатор Владимир Путин может быть привлечен к ответственности за вторжение в Украину и преступления российских военных, заявил американский юрист, последний живой прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц.

04:17 Шмыгаль на следующей неделе поедет в Вашингтон с министром финансов и главой НБУ — СМИ

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что на следующей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко посетят Вашингтон во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

03:20 Посол Франции вернулся в Киев из Львова

«Киев не покорили, Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность», — сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

02:36 МВФ ухудшил прогноз для глобальной экономики из-за войны России против Украины

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что глобальный экономический рост в 2022—2023 годах испытывает еще большее сокращение, чем прогнозировалось ранее. Оно охватит 143 страны по всему миру.

02:35 Германия выделит на военную помощь Украине более 1 млрд евро

«Эти средства принесут большую пользу Украине», — подчеркнул министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

01:49 Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма — СМИ

Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины озвучил эту просьбу во время недавнего телефонного разговора с американским лидером.

00:53 С начала войны с РФ погибли 2500−3000 украинских военных

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 10 тыс. военных ранены.

Он подчеркнул, что Россия навсегда проиграла Украину.

00:11 Зеленский провел совещание с силовиками по Мариуполю

«Главная тема — это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей», — сказал Зеленский.

00:08 За минувшие сутки в зоне ООС украинские военные отразили 10 вражеских атак

Как сообщил штаб Операции объединенных сил, украинские военные уничтожили три танка, несколько артсистем и БТР.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские войска готовятся к новому наступлению на востоке. В частности, готовится медицинская инфраструктура и территория Беларуси для запуска ракет.

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