Жители Харькова начали массово возвращаться в город — Синегубов

19 мая, 05:24
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Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что жители Харькова в последнее время начали массово возвращаться в город.

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В эфире украинского ТВ Синегубов отметил, что город начал «оживать», на улицах появляется все больше автомобилей. В то же время, администрация не может гарантировать полной безопасности в городе.

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«Последние две недели у нас относительная тишина по городу Харькову. И люди сразу это почувствовали и действительно массово начали возвращаться в город Харьков. У нас ежедневно — мы фиксируем — железнодорожным транспортом около 2−2,5 тысячи человек. Это и Западная Украина, и из-за границы возвращаются люди», — заявил Синегубов.

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Он напомнил, что некоторые реактивные системы залпового огня могут обстреливать северные окраины Харькова даже с территории РФ.

В ночь на 18 мая российские артиллеристы нанесли удар по пожарной части в Киевском районе Харькова, во время пожара полностью сгорели несколько спецавтомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=-FQtIWybnew
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине Олег Синегубов Война России против Украины

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