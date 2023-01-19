ВСУ более 30 раз ударили по позициям и технике оккупантов — Генштаб 19 января, 20:09 Защитники Украины на фронте в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 19 января, на 330-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки оккупанты нанесли четыре ракетных удара, два из них — по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиаударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По всей Украине остается угроза ракетных и авиаударов врага;

в Новосветловке Луганской области в больнице лежат более 200 раненых жителей временно оккупированных территорий области, которых принудительно мобилизовали оккупанты;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения оккупантов и шесть — по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть российских пунктов управления, семь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков наступательных группировок врага, в Беларуси продолжаются « учения» ВКС РФ, военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси;

нет признаков наступательных группировок врага, в Беларуси продолжаются учения» ВКС РФ, военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси; обстрелам из артиллерии подверглись районы Бучков Черниговской области, Поповки Сумской области, Алисовки, Стрелечьей, Зеленого, Терновой, Старицы, Огурцово, Волчанска, Бочково, Волоховки, Чугуновки, Новомлиновки, Двуречной и Купянска Харьковской области;

на Купянском направлении страна-террорист обстреляла районы Куриловки, Ивановки, Котляровки, Табаевки, Берестового и Первомайского Харьковской области, Новоселовского Луганской области;

страна-террорист обстреляла районы Куриловки, Ивановки, Котляровки, Табаевки, Берестового и Первомайского Харьковской области, Новоселовского Луганской области; на Лиманском направлении оккупанты из всего имеющегося оружия обстреливали районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области;

оккупанты из всего имеющегося оружия обстреливали районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области; на Бахмутском направлении враг обстрелял Верхнекаменское, Спорное, Белогоровку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Зализное и Веселое Донецкой области;

враг обстрелял Верхнекаменское, Спорное, Белогоровку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Зализное и Веселое Донецкой области; на Авдеевском направлении под обстрел оккупантов попали Константиновка, Бердычи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области;

под обстрел оккупантов попали Константиновка, Бердычи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском направлении войска страны-террориста РФ из танков и всех типов артиллерии обстреливали районы Никольских Дач, Угледара, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области;

войска страны-террориста РФ из танков и всех типов артиллерии обстреливали районы Никольских Дач, Угледара, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области; на Запорожском направлении россияне обстреливали из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов. в том числе Малиновку Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области;

россияне обстреливали из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов. в том числе Малиновку Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; на Херсонском направлении враг обстрелял Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Мыловое, Республиканец, Отрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны страна-агрессор РФ потеряла в Украине 118 530 своих военных, за прошедшие сутки — 760.