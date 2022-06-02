Мэр Николаева показал последствия обстрелов оккупантов — фото 2 июня, 02:59 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты, в том числе, попали по детской площадке (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фотографии последствий обстрелов жилых кварталов города.

Война России против Украины — главные события 1 июня

«Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания», — сообщил Сенкевич.

Видео дня

Фото: Александр Сенкевич/Telegram

Фото: Александр Сенкевич/Telegram

Фото: Александр Сенкевич/Telegram

Фото: Александр Сенкевич/Telegram

Фото: Александр Сенкевич/Telegram

Фото: Александр Сенкевич/Telegram

В среду, 1 июня, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в двух районах Николаева. В результате обстрелов погибли два человека, еще два получили ранения.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.