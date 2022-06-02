Мэр Николаева показал последствия обстрелов оккупантов — фото

2 июня, 02:59
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Оккупанты, в том числе, попали по детской площадке (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Оккупанты, в том числе, попали по детской площадке (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фотографии последствий обстрелов жилых кварталов города.

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«Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания», — сообщил Сенкевич.

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Александр Сенкевич/Telegram
Фото: Александр Сенкевич/Telegram
Александр Сенкевич/Telegram
Фото: Александр Сенкевич/Telegram
Александр Сенкевич/Telegram
Фото: Александр Сенкевич/Telegram
Александр Сенкевич/Telegram
Фото: Александр Сенкевич/Telegram
Александр Сенкевич/Telegram
Фото: Александр Сенкевич/Telegram
Александр Сенкевич/Telegram
Фото: Александр Сенкевич/Telegram

В среду, 1 июня, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в двух районах Николаева. В результате обстрелов погибли два человека, еще два получили ранения.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

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