Мэр Николаева показал последствия обстрелов оккупантов — фото
Оккупанты, в том числе, попали по детской площадке (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)
Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фотографии последствий обстрелов жилых кварталов города.
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«Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания», — сообщил Сенкевич.
В среду, 1 июня, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в двух районах Николаева. В результате обстрелов погибли два человека, еще два получили ранения.
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