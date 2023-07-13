Враг объединил общество. Украинцы верят в победу и смотрят в будущее с оптимизмом — социолог 13 июля, 13:18 Музыкант играет на скрипке на фоне разрушенной российской техники в центре Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместитель директора Социологической группы Рейтинг Любомир Мысив в интервью NV рассказал, что враг объединил украинское общество, и украинцы с начала войны верят в победу и смотрят в будущее с оптимизмом.

«Первое изменение, которое фиксируют все социологические центры и все опросы, — это консолидация общества. Еще до 24 февраля прошлого года, мы имели страну разрозненную по направлению развития. Собственно, враг объединил все общество, и сейчас у нас есть социология больших типов. Мы во многих вопросах имеем показатели выше 90% поддержки респондентов», — рассказал Мысив NV.

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Он уточнил, что социологи видят объединение страны на уровне жителей областных центров, общность взглядов относительно развития страны и «огромный оптимизм относительно будущего», поскольку Украина объединилась и имеет одну цель — «выбить врага и выйти на границы 1991-го года».

Мысив отметил, что оптимизм относительно развития в Украине был зафиксирован даже в первые месяцы большой войны, хотя его уровень и был меньше, чем сейчас, «потому что еще было не понятно, куда начнет двигаться ситуация».

«За первый месяц мы увидели веру в победу, позже ее усилили первые важные победы на фронте, и сегодня мы продолжаем наблюдать оптимизм на уровне общин. То есть этот оптимизм, он не исчез, он остался общим настроением», — подчеркнул социолог.

В декабре 2022 года сообщалось, что, согласно комплексному исследованию социологической группы Рейтинг, количество оптимистов по сравнению с данными предыдущего года выросло вдвое.

8 июня 2023 года сообщалось, что, согласно опросу Рейтинга, 95% украинцев верят в отражение нападения российской армии. Противоположного мнения придерживается лишь 3% респондентов.