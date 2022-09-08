Войска РФ ударили по двум районам Харькова: есть попадание в админздание, два человека погибли, еще пять ранены
Оккупанты ежедневно наносят удары по жилым районам Харькова (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)
Утром в четверг, 8 сентября, войска РФ нанесли удары по Немышлянскому и Индустриальному районам Харькова, погибли два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, в результате вражеской атаки в Индустриальном районе два человека погибли, еще пять получили ранения.
Пострадавших в Немышлянском районе, по предварительным данным, нет.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по Индустриальному району было два «прилета».
«Один в административное здание. По второму информация уточняется», — написал он в Telegram.
Немышлянский район обстреливали из РСЗО.
Позже Терехов также показал последствия обстрела Индустриального района.
В ночь на 8 сентября оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам.
В Холодногорском районе Харькова ракета попала в административное здание одного из предприятий, оно полностью разрушено. В Салтовском районе вражеская ракета попала на территорию производства.
5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.
Также появились сообщения о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.
Позже советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.
Позже появились сообщения об освобождении села Новая Гусаровка под Балаклеей. Жителей самого города призвали соблюдать информационную тишину.
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