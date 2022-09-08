Войска РФ ударили по двум районам Харькова: есть попадание в админздание, два человека погибли, еще пять ранены

8 сентября, 10:57
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Оккупанты ежедневно наносят удары по жилым районам Харькова (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Оккупанты ежедневно наносят удары по жилым районам Харькова (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Утром в четверг, 8 сентября, войска РФ нанесли удары по Немышлянскому и Индустриальному районам Харькова, погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки в Индустриальном районе два человека погибли, еще пять получили ранения.

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Пострадавших в Немышлянском районе, по предварительным данным, нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по Индустриальному району было два «прилета».

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«Один в административное здание. По второму информация уточняется», — написал он в Telegram.

Немышлянский район обстреливали из РСЗО.


Позже Терехов также показал последствия обстрела Индустриального района.

В ночь на 8 сентября оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам.

В Холодногорском районе Харькова ракета попала в административное здание одного из предприятий, оно полностью разрушено. В Салтовском районе вражеская ракета попала на территорию производства.

5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=G0QV8T42CF0&t=6s

Также появились сообщения о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.

Позже советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.

Позже появились сообщения об освобождении села Новая Гусаровка под Балаклеей. Жителей самого города призвали соблюдать информационную тишину.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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