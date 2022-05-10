Российские оккупанты снова нанесли удар по Святогорской лавре: разрушены скиты, ранен один человек

10 мая, 16:42
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Россия нанесла удары по зданиям Святогорской лавры (Фото:Офис генпрокурора)

Россия нанесла удары по зданиям Святогорской лавры (Фото:Офис генпрокурора)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары и сбросили авиабомбы по скитам Святогорской лавры.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 9 мая в результате обстрела села Долина разрушен Свято-Георгиевский скит лавры.

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В селе Адамовка в результате нанесенного оккупантами ракетного удара получило повреждения еще одно место паломничества христиан — скит Святителя Иоанна Шанхайского Свято-Успенской Святогорской лавры.

По предварительным данным, в результате обстрелов один человек получил ранения.

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Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Впервые оккупанты обстреляли Святогорскую лавру 12 марта, взрывной волной повыбивало окна в зданиях.

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Следующая атака была 4 мая, тогда ранения получили семь гражданских.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Святогорск Офис генерального прокурора Война России против Украины

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