Российские оккупанты снова нанесли удар по Святогорской лавре: разрушены скиты, ранен один человек
Россия нанесла удары по зданиям Святогорской лавры (Фото:Офис генпрокурора)
Российские оккупанты нанесли ракетные удары и сбросили авиабомбы по скитам Святогорской лавры.
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Как сообщили в Офисе генпрокурора, 9 мая в результате обстрела села Долина разрушен Свято-Георгиевский скит лавры.
В селе Адамовка в результате нанесенного оккупантами ракетного удара получило повреждения еще одно место паломничества христиан — скит Святителя Иоанна Шанхайского Свято-Успенской Святогорской лавры.
По предварительным данным, в результате обстрелов один человек получил ранения.
Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Впервые оккупанты обстреляли Святогорскую лавру 12 марта, взрывной волной повыбивало окна в зданиях.
Следующая атака была 4 мая, тогда ранения получили семь гражданских.
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