Российские пропагандисты распространили фейк о вводе в Украину польско-литовского контингента

11 мая, 15:50
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В Госпогранслужбе Украины раскрыли фейк пропагандистов (Фото:ГПСУ)

В Госпогранслужбе Украины раскрыли фейк пропагандистов (Фото:ГПСУ)

Российские пропагандисты распространили фейк о вводе в Украину польско-литовского контингента, сообщили в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, Кремль пытается максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание россиян от неудобных вопросов, связанных с войной РФ против Украины

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«Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных Сил Украины на имя главы Государственной пограничной службы Украины. Кроме этого, в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и касающихся украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика», — отметили в украинском пограничном ведомстве.

Там подчеркнули, что никакого письма в ГПСУ не поступало. По данным ВСУ, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство.

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«В Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот. Но откуда это знать представителям отсталой страны-агрессора? Появление в информационном пространстве сфальсифицированного документа считаем очередной грязной провокацией российской пропаганды», — резюмировали пограничники.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/336597905245753
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Фейк Госпогранслужба Украины Российская пропаганда Война России против Украины

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