Распространение войны на Россию: Бутусов назвал новый фактор влияния на оккупантов и основную проблему украинской армии

31 июля, 15:22
NV Премиум
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Поврежденное дроном здание Москва-Сити, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Поврежденное дроном здание Москва-Сити, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV назвал новый фактор влияния на оккупантов и основную проблему украинской армии, которая не связана с количеством вооружения.

«Важна ситуация с дронами. Думаю, что важно, что у нас есть средства, [которые позволяют] дотянуться до российской столицы. Я думаю, что это новый фактор. И я очень рад, что в этом году это уже стало системным явлением», — заявил Бутусов в эфире Radio NV.

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В то же время, он констатировал, что возможности наносить большие удары у Украины значительно более ограничены, чем у России.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украинская армия Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники БПЛА Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Дроны Война России против Украины радио NV

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