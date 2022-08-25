Удар РФ по Чаплино: полностью разрушены два дома, среди погибших — переселенцы из Донецкой области 25 августа, 16:23 В Чаплино разрушены два частных дома, еще 30 повреждены (Фото:Днепр Оперативный)

В результате удара РФ по Чаплино Днепропетровской области полностью разрушены два частных дома, еще около 30 повреждены.

Об этом сообщил представитель ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Журавлев, пишет Суспільне.

Также повреждены 35 хозяйственных построек, уничтожена машина, еще три повреждены. Повреждение получило и здание Укрпочты.

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На железнодорожной станции ранения получила проводница. Ее отбросило на 50 метров от эпицентра событий, женщину обнаружили и передали медикам.

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По словам Журавлева, во время ракетного удара рядом со станцией проезжал автомобиль, в котором находилась семья переселенцев из Донецкой области. Родители погибли, а ребенка госпитализировали с ранениями.

Пострадали также местные жители, которые находились рядом со станцией.

В ГСЧС также уточнили, что армия РФ выпустила по Чаплино всего восемь реактивных снарядов и ракет.

Удар ВС РФ по Чаплино был нанесен 24 августа, на 31-ю годовщину Независимости Украины.

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько вагонов пассажирского поезда и припаркованные рядом автомобили, в том числе с людьми.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения.

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