«Прилеты из САУ и авиаудары». Россия четыре раза атаковала приграничные районы Сумской области — глава ОВА

30 мая, 10:33
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты обстреливали Сумскую область с территории РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Оккупанты обстреливали Сумскую область с территории РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

С начала суток российские оккупанты четыре раза атаковали приграничные районы Сумской области.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, Россия нанесла два ракетных авиаудара по территории Хотинской общины Сумского района, а также осуществила шесть выходов из реактивной системы залпового огня.

Видео дня
Читайте также:
Воздушные силы ВСУ сбили две вражеские цели над Сумской областью — глава ОВА

Было также зафиксировано около десяти прилетов из САУ по территории Белопольской общины и около восьми выстрелов из миномета на территории России по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются.

Последние недели российские оккупанты систематически обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X