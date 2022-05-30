«Прилеты из САУ и авиаудары». Россия четыре раза атаковала приграничные районы Сумской области — глава ОВА 30 мая, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливали Сумскую область с территории РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

С начала суток российские оккупанты четыре раза атаковали приграничные районы Сумской области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, Россия нанесла два ракетных авиаудара по территории Хотинской общины Сумского района, а также осуществила шесть выходов из реактивной системы залпового огня.

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Было также зафиксировано около десяти прилетов из САУ по территории Белопольской общины и около восьми выстрелов из миномета на территории России по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются.

Последние недели российские оккупанты систематически обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

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