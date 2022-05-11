Ситуация в Луганской области: оккупанты обстреляли школу-интернат, жилые многоэтажки и дом культуры — глава ОВА

11 мая, 08:34
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Российские оккупанты продолжают уничтожать дома жителей в населенных пунктах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают уничтожать дома жителей в населенных пунктах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты совершили около 15 атак по жилым кварталам и инфраструктуре населенных пунктов Луганской области.

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Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, враг обстрелял областную школу-интернат в Горском, где учились дети с особыми потребностями.

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«Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было — „благодаря“ россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали», — отметил он.

Гайдай также сообщил, что в Северодонецке поврежден магистральный газопровод — город остался без газа, вторые сутки там нет света.

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Во Врубовке обстреляны шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном — три многоэтажки, в Лисичанске — две. В Северодонецке — здание гостиницы и многоэтажка.

На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным.

9 мая Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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