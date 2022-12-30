«Пусть победа станет концом России». Залужный поздравил с Новым годом защитников Украины и всех, кто им помогает — текст и видео

30 декабря, 20:11
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников Украины, их родных, всех украинцев и их союзников с Новым годом и Рождеством.

В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, главнокомандующий ВСУ пожелал, чтобы победа стала началом расцвета Украины и концом для страны-агрессора.

НВ публикует полный текст поздравления.

Видео дня

Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.

На наших плечах и плечах наших родных — тяжелые испытания, боль и страдания. У этого Рождества вкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага.

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В борьбе рождается Нация.

Пусть вас, родные, хранит Господь! Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!

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Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, — с Новым годом и Рождеством Христовым!

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/909628043691422

Ранее главнокомандующий ВСУ поздравил партнеров из НАТО с наступающими праздниками и поблагодарил за поддержку Украины.

https://www.youtube.com/embed/OkIsG9wKq6s
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины

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