В восточных и центральных областях. Ночью украинские военные сбили 12 из 13 иранских дронов-камикадзе

2 ноября, 08:28
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РФ продолжает атаковать украинские города дронами-камикадзе (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

РФ продолжает атаковать украинские города дронами-камикадзе (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

В ночь на среду, 2 ноября, силы ПВО и украинская авиация сбили 12 из 13-ти дронов-камикадзе Shahed-136, которые пытались атаковать украинские города.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram, дроны были уничтожены в восточных и центральных областях Украины.

Шесть беспилотников сбили зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы воздушного командования Восток.

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Еще шесть дронов были сбиты в зоне ответственности воздушного командования Центр с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

В ночь на 1 ноября войска РФ нанесли по Полтавской области четыре удара дронами-камикадзе.

В ночь на 2 ноября сообщалось, что по направлению Днепропетровской области в Полтавскую движутся Шахеды. Позже они были зафиксированы над Кременчугом.

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С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

https://www.youtube.com/watch?v=qMZ2ackw2QQ

При этом официальный Тегеран несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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