Ночь в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов, в области за сутки четверо погибших — глава ОВА

8 июля, 10:57
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Ночь на пятницу, 8 июля в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Поврежденны жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки», — отметил он.

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Синегубов напомнил, что в результате обстрела три мирных жителя погибли, еще пять ранены.

По Харьковской области области российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, пожары на открытых территориях.

https://www.youtube.com/watch?v=tHHKT0PKoM4&t=976s

Всего за сутки в Харьковской области погибли четыре человека, девять — ранены.

Войска РФ ежедневно обстреливают жилые районы Харькова.

В ночь на 6 июля Россия нанесла ракетные удары по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова. Удары наносились с территории России. В результате было разрушено здание педуниверситета.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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