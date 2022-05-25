Российские оккупанты обстреляли Николаев из Торнадо-С, один человек ранен

25 мая, 14:53
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:Николаевская ОГА/Facebook)

Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:Николаевская ОГА/Facebook)

Российские оккупанты ударили по Николаеву из РСЗО Торнадо-С.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Как сообщили в Николаевской ОГА, в результате артиллерийского обстрела окрестностей города был нанесен значительный ущерб многоэтажному зданию.

Видео дня

Один человек получил ранения.

Читайте также:
Россия нанесла ракетные удары по Покровску, ранены четверо гражданских — глава Донецкой ОВА

Продолжаются следственные действия по очередному эпизоду военных преступлений россиян против мирных жителей города Николаева.

https://www.facebook.com/mykoda/posts/378637530964733

Российские оккупанты систематически обстреливают Николаев, часто — кассетными снарядами.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X