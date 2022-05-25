Российские оккупанты обстреляли Николаев из Торнадо-С, один человек ранен 25 мая, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:Николаевская ОГА/Facebook)

Российские оккупанты ударили по Николаеву из РСЗО Торнадо-С.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Как сообщили в Николаевской ОГА, в результате артиллерийского обстрела окрестностей города был нанесен значительный ущерб многоэтажному зданию.

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Один человек получил ранения.

Продолжаются следственные действия по очередному эпизоду военных преступлений россиян против мирных жителей города Николаева.

Российские оккупанты систематически обстреливают Николаев, часто — кассетными снарядами.

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