Непосредственная угроза Киеву устранена, но опасность авиаударов остается — Залужный 18 апреля, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:Минобороны Украины)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники ликвидировали непосредственную угрозу Киеву, но опасность ракетных и бомбовых ударов России по всей территории Украины остается.

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В обращении в своем Facebook Залужный напомнил, что Силы обороны Украины дали достойный отпор российским оккупантам на северном и северо-восточном направлениях и полностью освободили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Но жители этих областей должны быть осторожны: отступая, россияне оставили мины, ловушки и растяжки. Генерал призвал их сообщать военным и ГСЧС об опасных предметах.

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Комментируя угрозу ракетных и авиаударов, главнокомандующий ВСУ призвал не игнорировать сигналы тревоги и с пониманием относиться к наличию блокпостов и усиленного контроля в городах. Он также попросил не публиковать последствия обстрелов в режиме реального времени и не сообщать об объектах, которые могут стать целями.

«Ситуация на южном направлении контролируется. Существенно снижена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. Продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров», — рассказал Залужный.

Украинские защитники обороняют Николаев, уничтожают оккупантов в пригороде Херсона и не дают им продвинуться в направлении Запорожья. Оборона Мариуполя продолжается. По словам Залужного, командование ВСУ делает все возможное для поддержки защитников города.

На востоке российские оккупанты пытаются прорвать оборону на нескольких направлениях, основные усилия сосредоточены на Изюмском направлении. По вине оккупантов в Донецкой и Луганской областях ухудшилась гуманитарная ситуация.

«Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.



Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных регионах противник активизировал наступление и штурм на некоторых направлениях.

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