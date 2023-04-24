«Тактика одноразовых солдат». Есть несколько категорий вагнеровцев, одной из них не дают оружие — журналист

24 апреля, 15:25
NV Премиум
Поделиться:
Реклама ЧВК Вагнера в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Реклама ЧВК Вагнера в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал Radio NV о нескольких категориях вагнеровцев, которые воюют против Украины, одной из которых даже не выдают оружие.

В эфире Radio NV Цаплиенко подчеркнул, что тактика России — это тактика ненависти к собственному народу, которая усовершенствовалась после захвата Соледара.

«Появились категории людей (тех же зеков), которых фактически без оружия отправляют вперед копать окопы, закрепляться максимально близко возле украинских позиций, позорно погибать для того, чтобы на эти позиции подошли другие люди», — рассказал журналист.

Видео дня

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Андрей Цаплиенко Война в Украине Российско-украинская война Частная военная компания Вагнера Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X