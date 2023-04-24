«Тактика одноразовых солдат». Есть несколько категорий вагнеровцев, одной из них не дают оружие — журналист 24 апреля, 15:25 NV Премиум Реклама ЧВК Вагнера в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал Radio NV о нескольких категориях вагнеровцев, которые воюют против Украины, одной из которых даже не выдают оружие.

В эфире Radio NV Цаплиенко подчеркнул, что тактика России — это тактика ненависти к собственному народу, которая усовершенствовалась после захвата Соледара.

«Появились категории людей (тех же зеков), которых фактически без оружия отправляют вперед копать окопы, закрепляться максимально близко возле украинских позиций, позорно погибать для того, чтобы на эти позиции подошли другие люди», — рассказал журналист.

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