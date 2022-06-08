В Минобороны назвали самую горячую точку на линии фронта 8 июня, 16:14 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке продолжаются уличные бои (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Северодонецк является самой горячей точкой по всей линии фронта.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«По состоянию на сегодня город Северодонецк является самой горячей точкой по всей линии фронта. Потому что враг не жалеет ни сил, ни техники, ни людей — бросает все новые и новые подразделения, значительно нарастил там количество своего личного состава и пытается полностью взять Северодонецк под свой контроль. В последние недели там уже продолжаются активные боевые действия на улицах этого города», — сказал он на брифинге.

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Мотузяник отметил, что ситуация очень динамическая, и определенные кварталы города могут переходить из рук в руки.

«Город держится, Вооруженные силы Украины на определенных районах успешно контратакуют, когда мы видим, что сложились позитивные обстоятельства, чтобы провести контратаку», — резюмировал представитель Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

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7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

После этого глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, комментируя ситуацию в Северодонецке, заявил, что город никто не будет сдавать.

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