«Будем освобождать территории десятилетиями». Военный эксперт раскритиковал темпы наступления ВСУ

17 июня, 07:53
NV Премиум
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Украинский военный неподалеку от освобожденного Нескучного, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военный неподалеку от освобожденного Нескучного, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военный эксперт и экс-командующий Аэромобильных (Десантно-штурмовых) войск Украины Иван Якубец в интервью Radio NV раскритиковал темпы наступления ВСУ.

В эфире Radio NV Якубец отметил, что способ, которым ВСУ сейчас ведут боевые действия, вынужденный, «потому что нас заставила это делать Российская Федерация и ее Вооруженные силы».

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«Там, где мы продвигаемся на километр, на полтора, — это действительно является успехами. А там, где мы продвигаемся на 100−300 метров, — это фактически стоим на месте», — заявил военный эксперт.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ радио NV

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