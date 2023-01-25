Оккупанты безуспешно пытались наступать на двух направлениях — Генштаб

25 января, 20:17
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Украинские защитники на линии фронта (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Украинские защитники на линии фронта (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 25 января, на 336-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 21 авиа- и пять ракетных ударов, 27 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня;
  • враг продолжает наступление на Бахмутском направлении и несет значительные потери, на Лиманском и Авдеевском — безуспешно пытался наступать, все российские атаки отбили. На остальных направлениях оккупанты обороняются;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков наступательных группировок врага нет;
  • в последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставили около 100 раненых оккупантов. Из-за того, что больницы переполнены, их затем перевозят в Луганск или на территорию страны-агрессора России;
  • в Горловке Донецкой области россияне заставляют сотрудников так называемых «республиканских» предприятий получать паспорта страны-террориста до 1 марта 2023 года, угрожая увольнением;
  • в Джанкойском районе Крыма оккупанты обыскали дома более 20 семей крымских татар и провели шесть незаконных арестов якобы из-за «подозрений в подготовке диверсий и терактов»;
  • украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям вражеских ЗРК. Силы обороны уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два беспилотника Орлан;
  • ракетные войска и артиллерия ударили по одному пункту управления, девяти районам сосредоточения оккупантов и трем вражеским складам боеприпасов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 123 080 своих военных, около 910 — за последние сутки.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

https://www.youtube.com/embed/FvvsETzrp2I
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Генеральный штаб Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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