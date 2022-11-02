Оккупанты наступают на трех направлениях, в Запорожской области коллаборанты периодически гибнут или отказываются от «должностей» — Генштаб

2 ноября, 18:55
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Защитники Украины ведут огонь по российским позициям в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Защитники Украины ведут огонь по российским позициям в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 2 ноября, на 252-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях;
  • за сутки россияне нанесли один ракетный и 12 авиаударов, совершили больше 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских атак на объекты инфраструктуры пострадали районы больше 15 населенных пунктов, среди которых Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и Смела Черкасской области;
  • угроза новых ударов и применения ударных беспилотников с территории Беларуси сохраняется;
  • в Херсонской области оккупанты продолжают так называемую «эвакуацию» жителей временно захваченных территорий. С 31 октября из Горностаевки начали вывозить коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы;
  • жителям Новой Збурьевки Херсонской области оккупанты дали три дня на выезд вглубь захваченной территории или в Россию. С 5 ноября «эвакуацию» угрожают сделать принудительной;
  • с 27 октября оккупанты начали «ревизию» объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии и угрожают украсть оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться;
  • благодаря успешным действиям защитников Украины за предыдущие дни в больницы Токмака и Мелитополя поступило около 100 тяжелораненых оккупантов;
  • из-за того, что коллаборанты периодически гибнут и отказываются от своих «обязанностей», страна-агрессор проводит «конкурсы» на вакантные «должности» в фейковых органах оккупационной власти на территории Запорожской области;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по противнику и поразила районы сосредоточения вооружения, техники и позиции средств ПВО;
  • ракетные войска и артиллерия защитников Украины за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов и еще три важных военных объекта россиян.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор уже потеряла около 73 270 своих военных, 2714 танков, 1733 артсистемы, 277 самолетов, 258 вертолетов, 1438 беспилотников, 16 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/eF48s6YN22Y
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская область Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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