Оккупанты наступают на трех направлениях, в Запорожской области коллаборанты периодически гибнут или отказываются от «должностей» — Генштаб 2 ноября, 18:55 Защитники Украины ведут огонь по российским позициям в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 2 ноября, на 252-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях ;

; за сутки россияне нанесли один ракетный и 12 авиаударов, совершили больше 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских атак на объекты инфраструктуры пострадали районы больше 15 населенных пунктов, среди которых Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и Смела Черкасской области;

угроза новых ударов и применения ударных беспилотников с территории Беларуси сохраняется;

в Херсонской области оккупанты продолжают так называемую « эвакуацию» жителей временно захваченных территорий. С 31 октября из Горностаевки начали вывозить коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы;

жителей временно захваченных территорий. С 31 октября из Горностаевки начали вывозить коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы; жителям Новой Збурьевки Херсонской области оккупанты дали три дня на выезд вглубь захваченной территории или в Россию. С 5 ноября « эвакуацию» угрожают сделать принудительной;

вглубь захваченной территории или в Россию. С 5 ноября эвакуацию» угрожают сделать принудительной; с 27 октября оккупанты начали « ревизию» объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии и угрожают украсть оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться;

ревизию» объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии и угрожают украсть оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться; благодаря успешным действиям защитников Украины за предыдущие дни в больницы Токмака и Мелитополя поступило около 100 тяжелораненых оккупантов;

оккупантов; из-за того, что коллаборанты периодически гибнут и отказываются от своих « обязанностей», страна-агрессор проводит « конкурсы» на вакантные « должности» в фейковых органах оккупационной власти на территории Запорожской области;

обязанностей», страна-агрессор проводит конкурсы» на вакантные должности» в фейковых органах оккупационной власти на территории Запорожской области; авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по противнику и поразила районы сосредоточения вооружения, техники и позиции средств ПВО;

и поразила районы сосредоточения вооружения, техники и позиции средств ПВО; ракетные войска и артиллерия защитников Украины за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов и еще три важных военных объекта россиян.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор уже потеряла около 73 270 своих военных, 2714 танков, 1733 артсистемы, 277 самолетов, 258 вертолетов, 1438 беспилотников, 16 кораблей и катеров и не только.