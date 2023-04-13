По каким причинам не произошло большое российское наступление и почему РФ проигрывает войну на истощение: объясняет военный эксперт 13 апреля, 12:56 Украинский военнослужащий возле самоходной гаубицы 2С3 Акация возле Бахмута Донецкой области, 12 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал в эфире Radio NV, по каким причинам не произошло большое российское наступление и почему Россия проигрывает войну на истощение.

В эфире Radio NV Рустамзаде заявил, что о широкомасштабном наступлении не могло быть речи, потому что Россия сейчас не в состоянии вести широкомасштабные наступательные операции.

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В то же время, эксперт отметил, что резерв в 40 тысяч солдат для оперативного наступления у России был, но даже его она не смогла реализовать.

«Здесь могут быть разные причины. Я считаю, что неудача на угледарском направлении, неудача на авдеевском направлении привели к тому, что российская армия ощутила снарядный голод. Они изменили планы и не стали использовать резерв второй очереди», – сказал он.

Рустамзаде добавил, что в войне на истощение «априори нет таких задач – наступать вглубь территории противника».

«То, что они зафиксировали, их это устраивает, и их цель — истощить украинскую армию и украинское общество, независимо от того, в наступлении они, или в обороне», — считает военный эксперт.

Однако он выразил мнение, что войну на истощение Россия проиграет.

«В войне истощение, когда нет особых наступательных действий, имеет значение качество артиллерийской дуэли, качество огневых средств поражения. И я считаю, что Украина это понимает, мы видим эффективную контрбатарейную борьбу украинской армии. Уничтожение противника, его кадрового ресурса однозначно повлияет на ход конфликта. Здесь будет иметь значение количество огневых средств поражения для российской стороны, а для украинской стороны качество», — пояснил Рустамзаде.

Военный эксперт отметил, что западные союзники Украины увеличивают поставки артиллерийского вооружения Украине, в то время как Россия существенно ограничена.

«По разным подсчетам, российская военная промышленность может производить от 1500 до 4000 снарядов в день. Они ограничены возможностями собственной химической индустрии, возможностями создавать нужные композиционные сплавы. Производство оружия – комплексное мероприятие, если у вас выпадает хотя бы одно звено, это автоматически сводит на нет все усилия. Есть у России огромный дефицит специализированных станков, производящих стволы для пушек. Где этот дополнительный станок можно найти? Это большая проблема в условиях санкций. Прыжкообразного увеличения выпуска, как западные партнеры Украины, россияне осуществить не способны», - рассказал он.

Этим Рустамзаде объясняет то, что россияне извлекают «пушки времен Второй мировой войны». В то же время, он отметил, что к таким системам осталось мало артиллерийских снарядов.

«В войне на истощение российская армия впоследствии проигрывает. Потому что она не может увеличивать свое огневое влияние на противника, в отличие от Украины», — подытожил военный эксперт.

В сводке ISW за 1 апреля российские, украинские и западные источники констатировали, что российское зимнее наступление не смогло достичь цели по захвату Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ до 31 марта. Отмечалось, что из-за провала зимнего наступления Кремль может прибегнуть к перестановкам в высшем военном командовании.

