Российское наступление в районе Изюма затормозилось — Арестович 30 апреля, 00:28 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты замедлили наступление под Изюмом Харьковской области.

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«Вытормозилось российское наступление в районе Изюма. Чего оно вытормозилось — два варианта. Первый — они ротируются, второй — просто подустали, как бы не наступают и просто пополняются… Тактические действия есть, давить перестали», — отметил он в эфире Фейгин Live.



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Также Арестович рассказал, что ВСУ немного продвинулись на севере Харькова и «взяли интересный населенный пункт в районе важной трассы, которая вела от российской границы к Харькову». Ранее сообщалось, что украинские защитники освободили Русскую Лозовую.

По информации советника главы ОП, в Херсонской области украинские силы несколько раз удачно нанесли удары по скоплению боеприпасов, живой силы и техники врага. Гуляйпольское направление для оккупантов застопорилось, ситуация в Мариуполе остается тяжелой, там идут уличные бои.



Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Изюмском направлении российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении разведки, обстрелах украинских войск, и наводят переправы через Северский Донец для переброски войск.

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