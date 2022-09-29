За два дня работы «народного спутника» войска РФ потеряли больше бронетехники, чем стоит весь проект — Резников 29 сентября, 11:51 Крымский мост, снятый спутниками ICEYE (Фото:ICEYE)

«Народный спутник», который Фонд Сергея Притулы выкупил на деньги украинцев у компании ICEYE, уже дает первые результаты. За первые два дня его работы войска РФ потери больше бронетехники, чем сумма всего проекта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook.

По его словам, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны получили доступ к информации группы спутников компании ICEYE.

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«Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость. Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное — это помогает сохранить жизнь наших бесценных воинов», — отметил он, добавив, что ожидания от приобретения спутника полностью оправдались.

Резников пояснил, что боевые бригады ВСУ уже получают поток данных со спутников ICEYE. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, которые прошли соответствующее обучение.

«По понятным причинам не могу раскрыть все подробности, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить оптическими спутниками», — уточнил глава Минобороны.

Министр сказал, что координаты «скрытого» вооружения были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. Так произошло в районе населенных пунктов Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области.

Резников также рассказал о преимуществах спутников ICEYE. Он назвал четыре главных из них:

Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и SAR. Это принципиально увеличивает способность ВСУ обнаруживать и наносить поражение российским оккупантам;

спутники с SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нет разницы — день или ночь. Поэтому враг не скроется;

украинские военные сами определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке;

сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.

«Это реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет. Я уже не раз отмечал, что мы сможем одолеть Россию только за счет качества нашей обороны. Именно поэтому я считаю этот проект своеобразным стартапом, который откроет двери для других амбициозных инициатив и решений», — резюмировал министр обороны.

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. После того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники, компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Компания ICEYE предоставила Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получила доступ к созвездию SAR-спутников.

Сергей Притула уточнил, что украинская сторона продолжит владеть спутником до тех пор, пока он будет работать на орбите. SAR-спутник может передавать данные круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или времени суток.