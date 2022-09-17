Наемники оккупантов понесли значительные потери под Авдеевкой, РФ отказала им в получении медпомощи — Генштаб ВСУ 17 сентября, 07:54 Генштаб ВСУ подтвердил значительные потери в подразделении наемников РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Генштаб ВСУ подтвердил значительные потери в подразделении наемников РФ из так называемого «союза добровольцев Донбасса».

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, представители батальона незаконного вооруженного формирования пытались штурмовать Авдеевку Донецкой области.

После эвакуации в Ростов-на-Дону раненым наемникам было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как они не имеют статуса регулярного военного формирования.

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В Генштабе ВСУ также уточнили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по российским оккупантам.

Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, трех опорных пунктов, тылового пункта управления и двух позиций зенитных ракетных комплексов.

Украинские подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один беспилотник противника.

Войска РФ несут значительные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 54 тысячи российских оккупантов и почти 14 тысяч военной техники противника.

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