Наемники оккупантов понесли значительные потери под Авдеевкой, РФ отказала им в получении медпомощи — Генштаб ВСУ

17 сентября, 07:54
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Генштаб ВСУ подтвердил значительные потери в подразделении наемников РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Генштаб ВСУ подтвердил значительные потери в подразделении наемников РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Генштаб ВСУ подтвердил значительные потери в подразделении наемников РФ из так называемого «союза добровольцев Донбасса».

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, представители батальона незаконного вооруженного формирования пытались штурмовать Авдеевку Донецкой области.

После эвакуации в Ростов-на-Дону раненым наемникам было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как они не имеют статуса регулярного военного формирования.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=TJCmHES97qI

В Генштабе ВСУ также уточнили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по российским оккупантам.

Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, трех опорных пунктов, тылового пункта управления и двух позиций зенитных ракетных комплексов.

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Украинские подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один беспилотник противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xXQQoAJfqPHHHXzvPLWFcFaYdmzPSsYnDeLLGfPt2tjd4XnB3RYA8m8Gy4A8KcoTl

Войска РФ несут значительные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 54 тысячи российских оккупантов и почти 14 тысяч военной техники противника.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Российские наемники Война России против Украины российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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