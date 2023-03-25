Если война надолго. Известные бизнесмены и министр о том, выстоит ли экономика и к чему готовиться бизнесу 25 марта, 10:18 30 марта, в четверг, в 18.00 в Киеве состоится новое мероприятие NV «Диалоги о бизнесе. Война и будущее» (Фото:NV)

NV проводит новое мероприятие «Диалоги о бизнесе. Война и будущее»

30 марта, в четверг, в 18.00 в Киеве состоится новое мероприятие «Диалоги о бизнесе. Война и будущее». NV соберет в одном зале представителей бизнеса и власти на откровенный разговор.

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Потеря активов или производства, убытки, релокация, нехватка финансовых ресурсов, нехватка людей, сокращение рынков сбыта, дорогостоящие кредитные ресурсы, сокращение горизонта планирования, дефицит электроэнергии, неопределенность.

В таких условиях украинскому предпринимательству удалось не только выстоять, адаптироваться и сплотиться, но выявить добавленную стоимость своей мощной силы внутри страны — умение объединять, помогать, мобилизоваться.

Каким должен быть следующий шаг? Чего ждать дальше? Как пройти этот долгоиграющий марафон к победе? На какие сценарии рассчитывает бизнес — от самого оптимистического до реалистичного? Как обеспечить постоянный рост в условиях войны?

В первой части мероприятия дискуссию под названием «Прогнозы и стратегия» будет модерировать главный редактор проекта NV Виталий Сыч .

Спикерами выступят :

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины

Владимир Поперешнюк, сооснователь компании Новая Почта

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы «Агротрейд», основатель и командир добровольческого батальона «Хартия»

Тарас Барщевский, владелец группы компаний TB Fruit и Galicia

Во второй части состоится панель «Главные уроки и вызовы для бизнеса», которую будет модерировать президент компании Киевстар Александр Комаров. Спикеры: замглавы правления МХП Андрей Булах, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко и СЕО группы компаний ОККО Василий Даниляк .

Как попасть на мероприятие, читайте здесь .

Онлайн-трансляция состоится на всех площадках NV. Следите за обновлениями.

В последние пять лет NV активно проводит лекции и дискуссионные панели, в рамках которых уже выступали бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, американский историк Фрэнсис Фукуяма, бывший посол США в России Майкл Макфол, американо-шведский экономист Андерс Аслунд, соавтор бестселлера «Чому нації занепадають» Джеймс Робинсон и другие.

Как прошла встреча «Украина и мир в 2023 году» смотрите здесь.

