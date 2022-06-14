Над Золочевом Львовской области сбили российскую ракету, обломки повредили объект гражданской инфраструктуры — глава ОВА 14 июня, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Россия выпустила ракету по Львовской области, ее удалось сбить (Фото:ВСУ)

Днем во вторник, 14 июня, Россия выпустила ракету по Львовской области, ее сбили над Золочевом силы украинской ПВО.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о потерпевших уточняется», — отметил он в своем Telegram.

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Последний раз РФ атаковала Львовскую область в ночь на 2 июня.

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В Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки ранения получили пять человек.

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