В небе над Винницкой областью сбили ракет оккупантов
В Винницкой области сработала украинская ПВО (Фото:Воздушные силы ВСУ)
В субботу, 21 мая, в небе над Винницкой области сбили российскую ракету.
Война России против Украины — главные события 21 мая
Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
«Ракетный обстрел над Винницкой областью! Возле Немирова сбили ракету. Сработала ПВО», — написал он в своем Telegram.
Другие детали не сообщаются. Данных о погибших и пострадавших нет.
Накануне вечером украинские силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету типа Х.
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