В небе над Винницкой областью сбили ракет оккупантов

21 мая, 12:17
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В Винницкой области сработала украинская ПВО (Фото:Воздушные силы ВСУ)

В Винницкой области сработала украинская ПВО (Фото:Воздушные силы ВСУ)

В субботу, 21 мая, в небе над Винницкой области сбили российскую ракету.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

«Ракетный обстрел над Винницкой областью! Возле Немирова сбили ракету. Сработала ПВО», — написал он в своем Telegram.

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Другие детали не сообщаются. Данных о погибших и пострадавших нет.

Накануне вечером украинские силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету типа Х.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ракетные удары Винницкая область Война России против Украины ПВО Украины

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