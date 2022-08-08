Над Одесской областью сбили российскую крылатую ракету типа Калибр, выпущенную с подлодки в Черном море 8 августа, 11:36 Над Одесской областью уничтожили ракету РФ типа Калибр (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Около 10:00 утра в понедельник, 8 августа, над Одесской областью силы украинской ПВО сбили российскую крылатую ракету морского базирования типа Калибр.

Об этом сообщили в горсовете Одессы со ссылкой на Оперативное командование Юг в Telegram.

Там уточнили, что уничтоженная ракета была выпущена с подводной лодки в Черном море.

Видео дня

О том, что силы ПВО сбили российскую ракету, сообщил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесская область. „Минус“ один вражеский Калибр. Спасибо ПВО!» — написал он в Telegram.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.