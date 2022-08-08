Над Одесской областью сбили российскую крылатую ракету типа Калибр, выпущенную с подлодки в Черном море

8 августа, 11:36
Над Одесской областью уничтожили ракету РФ типа Калибр (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Над Одесской областью уничтожили ракету РФ типа Калибр (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Около 10:00 утра в понедельник, 8 августа, над Одесской областью силы украинской ПВО сбили российскую крылатую ракету морского базирования типа Калибр.

Об этом сообщили в горсовете Одессы со ссылкой на Оперативное командование Юг в Telegram.

Там уточнили, что уничтоженная ракета была выпущена с подводной лодки в Черном море.

Видео дня

О том, что силы ПВО сбили российскую ракету, сообщил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

https://www.youtube.com/watch?v=LsEQCcBb2aw

«Одесская область. „Минус“ один вражеский Калибр. Спасибо ПВО!» — написал он в Telegram.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесская область Крылатая ракета Война России против Украины Калибр ПВО Украины

Эксклюзивы НВ

Владельцы Ocean Plaza решили, что сейчас самое время открыть ТРЦ (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
«Они даты уже пять раз назначали» /
Что известно об открытии Ocean Plaza и его российском следе во время войны
8 августа, 08:22
Ритейл/Недвижимость
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

7 августа, 23:55
Мнения
Лео Бабаута: «Сможете ли вы довериться себе, чтобы потренироваться доверять?» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
И жизнь изменится. Как научиться доверять самим себе
Лео Бабаута
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X