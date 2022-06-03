Над Одесской и Николаевской областями сбили четыре российских ракеты, запущенных с подлодки — ОК Юг 3 июня, 23:40 Цей матеріал також доступний українською Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Вечером в пятницу, 3 июня, российские оккупанты с подлодки выпустили ракеты по территории Украины: одну сбили над морем в Одесской области, еще три — над Николаевской областью.

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Об этом сообщает Одесский горсовет в Telegram-канале со ссылкой на сообщение ОК Юг.

По данным ОК Юг, в Черном море сейчас находится три вражеских ракетных корабля, одна подлодка и пять больших десантных кораблей.

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«Именно с подлодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления. Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще три крылатых ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевской областью», — сказано в сообщении.

Информацию о сбитии ракет также подтвердил спикер Одесской ВА Сергей Братчук у себя в Telegram-канале.

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