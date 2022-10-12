Украинские военные сбили девять дронов-камикадзе над Николаевской областью: что происходит в регионе
ВСУ сбивают большую часть дронов-камикадзе (Фото:ГСЧС)
Утром в среду, 12 октября, украинская ПВО сбила девять иранских дронов-камикадзе над Николаевской областью.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook.
«Над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование Юг сбито девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136», — отметили там.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также рассказал о ситуации в регионе.
В своем Telegram он отметил, что в ночь на 12 октября российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Разрушения не зафиксированы.
В Николаевском районе велись обстрелы по Куцурубской громаде. В результате в одном из населенных пунктов разрушены более 15 жилых домов. Также там отсутствует свет, вода и газоснабжение. Без жертв и пострадавших.
В Баштанском районе зафиксированы попадания по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших нет.
РФ стала все чаще использовать для атак по украинским городам дроны-камикадзе иранского производства. Часть из них удается сбить.