Над Николаевской областью сбили российскую ракету, она летела в направлении западного региона
Вражескую ракету сбила украинская ПВО (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)
В ночь на 17 мая над Николаевской областью украинская ПВО сбила российскую крылатую ракету.
Война России против Украины — главные события 17 мая
Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, вражескую ракету сбило подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования Юг.
Ракета была выпущена стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с Каспийского направления.
«Враждебная цель двигалась в направлении западных регионов Украины», — добавили там.
В ночь на 17 мая Россия нанесла ракетные удары по Сумской, Черниговской и Львовской областях.
Во Львовской области удалось сбить три крылатые ракеты.
В результате атаки оккупантов по поселку Десна в Черниговской области есть погибшие и раненые.
В Ахтырке Сумской области в результате ракетных ударов РФ ранены пять человек.
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