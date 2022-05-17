Над Николаевской областью сбили российскую ракету, она летела в направлении западного региона

17 мая, 10:08
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Вражескую ракету сбила украинская ПВО (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

Вражескую ракету сбила украинская ПВО (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 17 мая над Николаевской областью украинская ПВО сбила российскую крылатую ракету.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, вражескую ракету сбило подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования Юг.

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Ракета была выпущена стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с Каспийского направления.

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«Враждебная цель двигалась в направлении западных регионов Украины», — добавили там.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/375378584630096

В ночь на 17 мая Россия нанесла ракетные удары по Сумской, Черниговской и Львовской областях.

Во Львовской области удалось сбить три крылатые ракеты.

https://www.youtube.com/embed/zgkxORgdilE

В результате атаки оккупантов по поселку Десна в Черниговской области есть погибшие и раненые.

В Ахтырке Сумской области в результате ракетных ударов РФ ранены пять человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Крылатая ракета Николаевская область Война России против Украины

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