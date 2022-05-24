В Кировоградской области сбили российскую ракету 24 мая, 01:13 Цей матеріал також доступний українською Осколки российской ракеты (Фото:Андрій Райкович/Telegram)

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что ПВО сбили над областью ракету российских оккупантов.

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«Несколько часов назад над селом Анновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности», — заявил Райкович.

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Погибших и пострадавших нет. На месте падения осколков ракеты работают эксперты.

Вечером 23 мая российские войска нанесли четыре ракетных удара по Днепропетровской области. Первая ракета попала по Павлограду. Еще три атаки — в Синельниковском районе.



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