В Кировоградской области сбили российскую ракету
Осколки российской ракеты (Фото:Андрій Райкович/Telegram)
Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что ПВО сбили над областью ракету российских оккупантов.
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«Несколько часов назад над селом Анновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности», — заявил Райкович.
Погибших и пострадавших нет. На месте падения осколков ракеты работают эксперты.
Вечером 23 мая российские войска нанесли четыре ракетных удара по Днепропетровской области. Первая ракета попала по Павлограду. Еще три атаки — в Синельниковском районе.
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