Над Херсонской областью сбили штурмовик оккупантов Су-25 27 сентября, 16:02 Над Херсонской областью сбили российский Су-25 (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что защитники Украины во вторник, 27 сентября, сбили российский штурмовик Су-25.

Во время брифинга Игнат напомнил, что накануне вечером были сбиты три из трех беспилотников иранского производства Shahed-136, которые атаковали Одессу. Утром во вторник ПВО уничтожила еще три «шахида».



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Инфографика: НВ

"…Из самых приятных новостей — кроме трех беспилотников оперативно-тактического уровня или ударного типа… буквально несколько часов назад, около 13:30, сбит очередной штурмовик российских оккупантов Су-25. Случилось это в Херсонской области", — заявил он.



Спикер отметил, что за последние две недели количество сбитых летательных аппаратов врага серьезно увеличилось благодаря коллективным усилиям защитников Украины.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла уже 261 самолет, 224 вертолета, 977 беспилотников, 241 крылатую ракету и не только.

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