Над Харьковской областью силы ПВО сбили российскую ракету
Обломки российской ракеты упали в поле (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)
Утром в среду, 3 августа, в Харьковской области силы украинской ПВО сбили российскую ракету.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
«Местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были обнаружены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработала наша ПВО!» — отметил он.
По словам Болвинова, обломки ракеты упали в поле подсолнечников.
Фрагменты ракеты изъяли в качестве вещественных доказательств.
Войска РФ регулярно обстреливают город. Рано утром 3 августа Россия нанесла очередные удары по Харькову, вероятно, ракетами С-300, с территории Белгорода.
В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе.
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