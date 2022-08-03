Над Харьковской областью силы ПВО сбили российскую ракету 3 августа, 12:57 Обломки российской ракеты упали в поле (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Утром в среду, 3 августа, в Харьковской области силы украинской ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«Местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были обнаружены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработала наша ПВО!» — отметил он.

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По словам Болвинова, обломки ракеты упали в поле подсолнечников.

Фрагменты ракеты изъяли в качестве вещественных доказательств.

Войска РФ регулярно обстреливают город. Рано утром 3 августа Россия нанесла очередные удары по Харькову, вероятно, ракетами С-300, с территории Белгорода.

В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе.

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