Над Харьковской областью силы ПВО сбили российскую ракету

3 августа, 12:57
Обломки российской ракеты упали в поле (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Обломки российской ракеты упали в поле (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Утром в среду, 3 августа, в Харьковской области силы украинской ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«Местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были обнаружены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработала наша ПВО!» — отметил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=fLswVemLJIE&feature=emb_title

По словам Болвинова, обломки ракеты упали в поле подсолнечников.

Фрагменты ракеты изъяли в качестве вещественных доказательств.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ep3dwoXPf2uKrrNriPnuZPZMHaysmvC7zZkkL7RecpeUrMrFtTKqXb7PeZiWpWUsl&id=100002276907245

Войска РФ регулярно обстреливают город. Рано утром 3 августа Россия нанесла очередные удары по Харькову, вероятно, ракетами С-300, с территории Белгорода.

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В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Ракетные удары Война России против Украины ПВО Украины

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